أثار تركي الخضير الحكم السعودي المعروف ضجة كبيرة وسط جماهير الاتحاد بعد أن لفت انتباه حكم الوسط الأوزبكي إرماتوف لحالة تسلل ربما تكون موجودة بعد أن نال مهاجم العميد رودريغيز هدفاً صرفه إرماتوف بداعي التسلل، وتداولت أوساط عميد الأندية السعودية الحالة معتبرين أن المهاجم لم يكن في وضع التسلل وأن خضير شتت انتباهه ما قاد الأوزبكي لعدم احتساب الهدف، وهو ما كان سيمنح ممثل جدة في دوري الأمير محمد بن سلمان نقاطاً غالية تساعده في الخروج قليلاً من دوامة الهبوط.
ورأت مجموعة أخرى من جماهير العميد أن إرماتوف المعني باتخاذ القرار النهائي وتركي لفت انتباهه ليتأكد من الحالة وهو وضع طبيعي يحدث مع كل حكام الفيديو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حكم مباراة المريخ والمولوديه يثير أزمة وسط جماهير العميد قبل وصوله للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.