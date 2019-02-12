بالصورة.. قرية سودانية تثير ضجة واسعة بتنظيمها بطولة لكرة القدم وأسماء أنديتها (بركان ضد الكيزان _ تسقط بس _ تقعد بس)

أثارت قرية سودانية ضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن جدول دورة تنشيطية لكرة القدم بمشاركة أربعة أندية.

وبحسب جدول المباريات الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته فقد أعلنت قرية “الطالباب”, التي تقع عند المدخل الشمالي الشرقي للمنطقة المسماه بمنطقة الحلاوين, عن جدول مباريات الدورة التنشيطية واللوائح والقوانين التي يجب الالتزام بها.

ووفقاً لموقع النيلين فإن الإثارة والضجة التي أحدثتها دورة “الطالباب” سببها الأسماء الغريبة للأندية المشاركة, حيث جاءت أسماء الأندية أو الفرق الأربعة المشاركة على النحو التالي: (بركان ضد الكيزان _ تسقط بس _ تقعد بس _ تشلسي).

الخرطوم (كوش نيوز)