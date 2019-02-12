عشرات الوقفات الاحتجاجات اليوم تطالب بتنحي النظام

نفذ مئات المهنيين بالسودان (أطباء، صيادلة، اساتذة جامعات) وطلاب الطب عشرات الوقفات السلمية احتجاجاً على الأوضاع الراهنة وللمطالبة بتنحي الرئيس السوداني، عمر البشير والحكومة القائمة.
وشهدت مستشفيات بالعاصمة الخرطوم والولايات وقوف اولئك المهنيين الذي رفعوا شعارات تندد بقتل المتظاهريين السلميين ومواجهتهم بعنف مفرط، ومن بين المستشفيات العامة والخاصة التي شهدت احتجاجات (الخرطوم العام التعليمي،الاسنان امدرمان، والشعب التعليمي، ألتي، سنار، سنجة، مدني، سوبا).
ورصد السودان365 وقفات احتجاجية صامتة للصيادلة بالمستشفيات العامة بالخرطوم والولايات، مع إستمرار اضرابهم عن العمل في الصيدليات التابعة للقوات النظامية الجيش والشرطة، عدا صيدليات الطوارئ.
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