الشعبي يبحث خياراً ثالثاً لـ"تسقط بس" و"تقعد بس"

قال القيادي في المؤتمر الشعبي، تاج الدين بانقا، عضو مجلس الولايات إن لجنة في حزبه تعمل الآن على بلورة مبادرة تقوم على خيار ثالث بين "تسقط بس" و"تقعد بس".

وبحسب بانقا، فإن الطرفين (الحكومة والمحتجين) تغيب بينهما أي لغة مشتركة، بل لا توجد معرفة أصلا، لأن شباب الاحتجاجات مولود جديد في المشهد السوداني، مما يستدعي وجود طرف ثالث لمصلحة الحوار.

ولا يرى تاج الدين بانقا فيما تقدمه الحكومة حتى الآن أي معالجات سواء كانت سياسية أو اقتصادية، لكنه يعتبر لغة الرئيس التصالحية مؤشرا على إمكانية استماعه لأي مبادرة جادة.

وينفي للجزيرة نت أن يكون ما طرحه أساتذة جامعة الخرطوم أو تيار المستقبل بقيادة البروفيسور مصطفى إدريس مبادرات للحل، لأنها أحادية تطلب تنحي الرئيس وتشكيل حكومة انتقالية وبرنامج انتقالي يمكن تبنيه لاحقا، حسب قوله.