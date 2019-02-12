مقتل ضابط بارز بالشرطة الصومالية إثر انفجار سيارة ملغومة

لقي ضابط بارز بالشرطة الصومالية حتفه، إثر انفجار سيارة ملغومة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الصومالية مقديشيو. وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية فى موقعها الإلكترونى أن مجهولين قاموا بتثبيت عبوة ناسفة فى سيارة ضابط الشرطة البارز، ما أدى إلى وقوع الانفجار، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.

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