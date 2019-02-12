مساعد الرئيس يشهد اتفاق لتفعيل تجارة الحدود بغرب دارفور

أنهي مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم زيارته الى غرب دارفور، حيث شهد عدداً كبيراً من المناشط واللقاءات المتواصلة أبرزها التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والولاية لاحكام التنسيق بين السلطات الولائية والمركزية لتفعيل تجارة الحدود.

وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي بالتركيز على زيادة الانتاج وترشيد الصرف واعتماد الولايات على مواردها الذاتية بالميزة التفضيلية لكل ولاية والاستفادة من تجارة الحدود مع دول الجوار.

كما جاءت المذكرة تمشياً مع برامج الدولة لمعالجة معاش الناس وآثار الازمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد عامة وولاية غرب دارفور خاصة .

واتفق الطرفان على الفهم العميق للظروف الاقتصادية المعاشة وضرورة استغلال الموارد المتاحة للتقليل من آثارها بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة.



هذا وتقوم الولاية بمواءمة القوانين والتشريعات القومية المتعلقة بالعمل التجاري مع التشريعات الولائية وهي قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ــ قانون تنظيم التجارة ـ قانون حماية المستهلك وقانون الإقراض.