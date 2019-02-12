وفد أممي يلتقي ممثلين للنازحين ووالي وسط دارفور

التقى وفد الأمم المتحدة المشترك، بوالي ولاية وسط دارفور في زالنجي، وممثلين للنازحين في سرتوني بولاية شمال دارفور. وناقش الوفد بحسب الموقع الرسمي للبعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، على تويتر، القضايا الأمنية وعملية إعادة تشكيل يوناميد الجارية حالياً، وفقاً لتفويض مجلس الامن الدولي.

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