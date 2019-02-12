وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بضرورة الاهتمام بالمشروعات التنموية والخدمية بالبحر الأحمر خاصة مشروعات الكهرباء والمياه، كما اطلع على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بالولاية.
وقال والي البحر الأحمر، الهادي محمد احمد، في تصريحات عقب اللقاء، الثلاثاء، إن النائب الأول لرئيس الجمهورية وعد بزيارة الولاية قريبا للوقوف ميدانيا على المشاريع التنموية كما اطمأن على انسياب المواد البترولية من الميناء الرئيسي لأنحاء البلاد.
وأشار الهادي إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية أكد اهتمام الدولة بقضية الميناء وعزم الدولة على استيعاب كل العاملين بالميناء وأنه لا تشريد لأحد من العاملين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة: لا تشريد لأحد من العاملين بميناء بورسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.