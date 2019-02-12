الأرصاد: استمرار في انخفاض درجات الحرارة

توقعتْ وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في الانخفاض في جميع أنحاء البلاد، خلال تقريرها اليومي عن حالة الطقس لـ24 ساعة. وأشار التقرير إلى وجود سماء غائمة إلى غائمة جزئياً في مناطق الغرب والجنوب والشرق وساحل البحر الأحمر، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة متوسطة مثيرة للأتربة والغبار، في مناطق الشمال والوسط والغرب.
وأوضحتْ الهيئة أنَّ أعلى درجة حرارة أمس الاثنين كانت 37 درجة مئوية رُصدتْ في أبو نعامة، وأدنى درجة رصدت صباح الاثنين في مدينة دنقلا وسجلت 10 درجات.
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