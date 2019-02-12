الحكومة والأمم المتحدة تبحثان انسحاب يوناميد

بحث اجتماع موسع بين الحكومة والأمم المتحدة الاستعدادات لانسحاب يوناميد من دارفور واستكمال الاستقرار في الإقليم. ترأس الجانب السوداني السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد، الوكيل المساعد بوزارة الخارجية، بينما ترأست وفد الأمم المتحدة بنتو كيتا- مساعد الأمين العام لأفريقيا بإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وقيادات من بعثة اليوناميد بالسودان. وبحث الاجتماع بوزارة الخارجية أمس الجهود المبذولة لدعم الاستقرار بدارفور والانتقال من العمل الإنساني لإعادة الإعمار والتنمية ومصفوفة مطلوبات المرحلة الراهنة وتحديات الالتزام بها وترتيبات المرحلة الثالثة من إستراتيجية خروج اليوناميد.

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