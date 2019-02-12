رئيس البرلمان: عشرات يتظاهرون لرفع لافتات والتصوير بـ"الموبايل"

أكد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر انخفاض عدد المتظاهرين وأنهم أصبحوا "مجرد عشرات" يتظاهرون لوقت قليل لرفع لافتات والتصوير بالموبايل، مُعلناً أن المؤتمر الوطني سيرشح الرئيس البشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020.

وقال عمر في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة، إنه بداية من 19 ديسمبر الماضي اندلعت احتجاجات بسبب أزمة الخبز والوقود والسيولة، وأن الأمر أدى لخروج عدد من الشباب للتظاهر وأنهم لم يصبروا حتى حل هذه الأزمات.

وتابع" الاحتجاجات بدأت في الانحسار وأن الأمور تتجه نحو الاستقرار".

وأفاد عمر ان هذا الأمر سينتهي قريباً، وفي تقديرنا أنه بمجرد إنهاء الأمور الاقتصادية التي دفعت الشباب للخروج فإنني أعتقد أن الدولة ستعود لمسيرتها كما كانت".

وأوضح أن الحكومة تعمل على حل الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى أن أحد حلول المشكلة الاقتصادية يتمثل في التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأضاف" أنه في حال حل الأزمة الاقتصادية سنكون استجبنا لكثير من الذين خرجوا للشارع".

ونوه إلى أن مثيري الأزمات لا يرغبون في حل الأزمة الاقتصادية وسيعملون على تفاقمها، ولا يرغبون في أن يصل السودان لدستور جديد وانتخابات نزيهة.