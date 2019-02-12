الصحة تنفي وجود (300) جثة بمشرحة الأكاديمي

نفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، صحة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود (300) جثة بمشرحة المستشفى الأكاديمي لأشخاص مجهولي الهوية، وأشارت إلى أن ما تردد عار من الصحة، وأن سعة المشرحة لا تتجاوز (26)جثة.

وحذرت الوزارة في تعميم صحفي، من مغبة إطلاق الشائعات بدون التأكد من صحتها، لافتة إلى أن هناك بعض ضعاف النفوس يطلقون الشائعات جزافاً لتسبب الهلع للأسر والمجتمع.

من جهته، قال مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د.هشام زين العابدين، إن سعة مشرحة مستشفى الأكاديمي لا تتجاوز 26 جثة.