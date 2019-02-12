"الدكتور وقمر" يجمعان السودان ومصر في عمل فني

في مفاجاة من المتوقع أن تحدث دوياً هائلاً داخل الوسط الفني، أكمل الفنان الشاب حسين الصادق كافة الترتيبات وعقود الاتفاق مع الفنان المصري الكبير مصطفى قمر، للظهور سوياً في عمل فني مشترك لم يكشف عن اسمه بعد.

وأكدت مصادر أنه سيكون عمل وطني مشترك يعكس متانة العلاقة مابين شعبي وادي النيل، وكشفت أن الفنان الشاب حسين الصادق التقى مصطفى قمر قبيل أشهر بقاهرة المعز، وطرح عليه الفكرة ليحظى بموافقة الأخير.

وأبدى قمر إعجابه الشديد بالأغنيات السودانية وقام بترديد إحدى أغنيات حسين الصادق في فيديو انتشر بصورة واسعة آنذاك.

وزادت المصادر أن حسين غادر للقاهرة قبيل اسبوعين أو مايزيد، وذلك لانجاز عدد من المهام الفنية من بينها العمل المشترك مع قمر.

واشارت المصادر إلى أن حسين غادر في سرية تامة بعيداً عن الأضواء وذلك لقناعاته الراسخة بضرورة وضع الموضوع طي الكتمان لحين الفراغ من خطوط الاتفاق العريضة.

يُذكر أن حسين الصادق يعتبر من الفنانين الشباب أصحاب الجماهيرية العالية والحضور الدائم في المسارح، كما أنه أحد الشباب الحريصين جداً على ترسيخ تجربتهم الفنية بالأغنيات الخاصة، حيث يمتلك الصادق أكثر من 50 أغنية خاصة يحفظها جمهوره عن ظهر قلب.