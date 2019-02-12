عاشق المريخ "الجزائري" يهديه سر الفوز علي المولودية

يحظى فريق المريخ بشهرة كبيرة في الأراضي الجزائرية على خلفية الزيارات المتكررة للزعيم لبلاد المليون شهيد، وفي قائمة هؤلاء المعجبين عمر حناشي الذي بدأ تشجيع المريخ منذ العام 2015 ويأمل أن يكون حضوراً في مباراة الإياب بين المريخ ومولودية الجزائر في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالقلعة الحمراء السبت المقبل.

حناشي كشف انه قد بدء تشجيع الفريق الاحمر منذ العام 2015 عندما كان الفريق يلعب ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لقد أبهرني الفريق في تلك المرحلة وأصحبت دائماً أطارد أخبار الفريق في وسائل الإعلام المختلفة إلى يومنا هذا.

لقد كنت في ملعب 5 جويلية داعماً للمريخ .. كيف تقييم مستوى الفريق أمام المولودية ؟

المقابلة كانت مفخخة في المقام الأول وتحتمل كل التوقعات، لكن المريخ نجح في تقديم مباراة تكتيكية رائعة خصوصاً في الجانب الدفاعي، واعتقد أن النتيجة كانت إيجابية بالنسبة ليامن الزلفاني فالجميع يدرك قوة المريخ بملعبه بأمدرمان.

بصراحة مع من ستقف في لقاء العودة؟

حقيقة أنا من أنصار نادي شبيبة القبائل، لذا يمكنني القول بأنني سوف أكون مع المريخ قلباً وقالباً، وإن شاء الله سوف نحقق الفوز ، ولكن على جماهير المريخ أن تجعل من مدرجات المعلب ناراً أمام المولودية.

ماهي رسالتك لجماهير المريخ؟

جماهير المريخ لا تحتاج إلى توصيه وهي تعلم جيداً واجبها حتى ينتصر الفريق، ولكنني أريد منها أن تعطي المولودية درساً في كرة القدم بأن يحتشد 60 ألف متفرج داخل الملعب و 60 ألف آخرين خارج الملعب، من اجل دب الرعب في نفوس الفريق الجزائري، وهذا هو مفتاح تخطي المولودية والتأهل للدور القادم إن شاء الله.

من خلال متابعتك للمريخ ، ما الفرق بين المريخ الحالي ومريخ 2015؟

المريخ الحالي يضم عناصر شابة ينتظرها مستقبل واعد، لكن مريخ 2015 كان مميزاً ويفرض أسلوبه على الخصوم وضم لاعبين أصحاب مهام خاصة وروح قيادية كبيرة .

أنطلقت مبادرة من قبل جماهير المريخ من أجل حضورك لمباراة الإياب يوم 16 فبراير ، ما قولك ؟

نعم أرغب بقوة في الحضور لمباراة الإياب مع المولودية حتى أعيش الأجواء داخل القلعة الحمراء مع الجماهير التي تدعمني بقوة من أجل تحقيق حلمي في مشاهدة المريخ بالرد كاسيل.

المنتخب الجزائري بعد النجاح الكبير في كأس العالم 2014 ، تراجع للخلف ما هي الأسباب ؟

هي أسباب كثيرة ، لكن في مقدمتها عدم الاستقرار الفني، واعتقد أن جمال بلماضي هو الرجل المناسب الذي يستطيع إعادة المنتخب للطريق الصحيح مجدداً، فهو مدرب شاب وطموح ويمتلك إمكانيات تكتيكية رائعة.