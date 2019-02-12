إصابة جندي إسرائيلي خلال تدريب

اصيب جندي إسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، خلال تدريب عسكري في قاعدة وسط إسرائيل.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن الجندي أصيب بجروح متوسطة ونقل للعلاج في أحد المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق بظروف الحادثة.

المصدر :القدس