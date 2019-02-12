جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عتقل الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش، في بيان الثلاثاء، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف أن المعتقلين “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6000.

ومن بين المعتقلين 270 طفلا و52 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و430 معتقل إداري (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل. الاناضول

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