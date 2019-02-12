الفنان الإماراتي ” عبدالله بالخير” يؤيد الإنجاب قبل الزواج!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأ الفنان الإماراتي ​عبد الله بالخير​ رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتصريح صادم حول رأيه في إقامة ​علاقة جنسية​ و​الإنجاب​ قبل ​الزواج​.

وكشف الفنان الإماراتي عبد الله بالخير في حوار مع موقع الإمارات نيوز عن رأيه حول التعارف والعلاقة التي تسبق الزواج والارتباط مشيراً من خلال حديثه عن كل من اللاعبين رونالدو وميسي.

واعتبر الفنان الإماراتي أن العلاقة والتعارف قبل الزواج والإنجاب يقوي العلاقة بين الطرفين ويزيد من الترابط كما فعل لاعبي الكرة رونالدو وميسي وانه لا يستطيع تطبيق هذه الفكرة كونها تتعارض مع تعاليم الدين وعادات وتقاليد المجتمعات العربية موضحاً أن الفكرة تعجبه.من جهة أخرى اعتبر لبس الحرير والذهب حلال للرجال