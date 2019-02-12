الأهلي يؤدي مرانه الرئيسي للخرطوم

يجري فريق الأهلي العاصمي مرانه الرئيسي عصر اليوم بملعب الخرطوم بمشاركة جميع اللاعبين وبقيادة المدرب برهان تيه، المدير الفني، ينتظر أن يشتمل المران على العديد من التدريبات من جري واستطالة وتنفيذ العديد من الجمل الخططية الذي ينوي الإطار الفني التعويل عليها في مواجهة ديربي العاصمة أمام الخرطوم مساء الخميس بملعب إستاد الخرطوم، هذا وقد أدى الفريق مواجهتين وديتين مع أندية الدرجة الأولى والذي عمد من خلالها الكابتن برهان على إشراك العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا خلال الفترة الماضية مع الفريق بسبب عدم الجاهزية؛ وسيبحث الخبير برهان خلال لقاء الديربي عن العلامة الكاملة وذلك لتحسين موقف الفريق ضمن فرق المجموعة الأولى.