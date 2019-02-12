شعبة الذهب: نشاط الشركات الحكومية وراء تراجع صادر الذهب

الخرطوم: الطيب علي

عزت شعبة صادر الذهب باتحاد الغرف التجارية تراجع صادر الذهب إلى نشاط الشركات الحكومية، ورهنت نشاط صادر الذهب واصلاح حال الاقتصاد بخروج كافة الشركات الحكومية من العمل فى مجال صادر الذهب، ووصفت قرار بنك السودان المركزي الأخير بفك الحظر للذهب بغير المجدي مع وجود هذه الشركات.

وأشار رئيس الشعبة عبد المنعم الصديق في تصريح لـ(السوداني) إلى أن تلك الشركات تعمل دون أية قيود وفوق القانون، وقال “لا تتقيد بالسياسات النقدية للبنك المركزي أسوة بالشركات التي تعمل على شراء المحاصيل مثل السمسم”.

وتَخوَّف عبد المنعم من هزيمة الشركات الحكومية لتجربة صادر الذهب جراء نشاطها في شرائه بأسعار خارج المنافسة، وأضاف “لا يمكن منافسة هذه الشركات فى الصادر خاصة وأن الأسعار غير مجدية مقارنة بالسعر الذي تبيع وتحاسب به الشركات الحكومية”، وأردف “تشتري وتبيع على كيفها”، وأشار عبد المنعم إلى أن الشركات الحكومية تشتري الذهب حالياً بـ(الكاش) في ظل شح السيولة بالبلاد فيما تعتمد العديد من الشركات الخاصة على شراء السلع كافة مناصفة مابين النقد والشيك.