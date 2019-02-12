البشير يعود إلى السودان بعد مشاركته في القمة الأفريقة

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم النائب الأول، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وعدد من المسؤولين بالدولة.
وكان الرئيس قد أجرى عدداً من اللقاءات مع عدد من الزعماء والقادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو قيوترس.
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