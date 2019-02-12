السودان: حان الوقت لتعود سوريا لـ"الحضن العربي"

قال رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر انه قد حان الوقت لتعود سوريا الى احضان الوطن العربي وحل مشاكلها وأزماتها، مبيناً أن زيارة رئيس الجمهورية عمر البشير لسوريا تأتي ضمن دور السودان الطبيعي.

ونوه عمر الي دور السودان في رأب الصدع بين الأشقاء لإنهاء المشاكل التي تجري فى الوطن العربي وحلها داخليا وذلك بعد التشاور مع اشقائه القادة العرب.

وأشار الى فعالية دور الرئيس في حل الأزمات على الساحة العربية والإفريقية خاصة فى اليمن، ليبيا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، وأكد أن السودان مع عودة سوريا لعضوية جامعة الدول العربية.

وجدد عمر موقف السودان الثابت والعادل من بين الاشقاء في مصر وإثيوبيا في قضية المياه والبناء والمعمار لسد النهضة وان السودان يسعى لتنال كل دولة حقها رغم الاتهامات التي يتلقاها السودان تارة من مصر واخري من إثيوبيا.

وأشار عمر الى الجهود التي يبذلها السودان للخروج من ازماته الداخلية والمتمثلة في استمرار مسيرة الحوار الوطني والوصول الى غاياته لوضع الدستور، مؤكدا أن الحل سيكون شاملا سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا بتحول الدولة الى الكترونية الى جانب الاهتمام بزيادة الإنتاج وإحكام حسن الإدارة وايجاد سوق للمنتجات السودانية.