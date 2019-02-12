الشروع في ربط الكرمك بـ(اصوصا) الاثيوبية

وأكد لدي لقاءه سفير جمهورية اثيوبيا الفدرالية بالسودان السفير شيفارو جارسو، اهمية التنسيق مع الجهات الاتحادية ذات الصلة بانفاذ مشروع طريق الدمازين الكرمك دعما للتواصل مع الجانب الاثيوبي عبر إقليم بني شنقول.
من جانبه ابان السفير الإثيوبي شيفارو جارسو ان زيارته تهدف الي دعم مسيرة التنمية بالمناطق الحدودية بصورة عامة ودعم الجهود المشتركة الخاصة بانفاذ مشروع طريق الدمازين / الكرمك توطئة لربطه بمدينة اصوصا حاضرة اقليم بني شنقول.واكد حرص الجانب الإثيوبي علي دعم الجهود المتعلقة باستقرار الجالية الإثيوبية بالولاية.
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