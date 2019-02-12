والي النيل الابيض يطالب بـ(زيادة) حصة الدقيق للولاية

أكد والي النيل الابيض ابوالقاسم الامين بركة ان الولاية تشهد استقرارا امنيا كبيرا وتعايشاً سلمياً بين كافة مكوناتها، واستعرض جهود حكومة الولاية في معالجة الأزمة الاقتصادية عبر التوزيع العادل لسلعة الدقيق المدعوم علي المحليات بالاضافة لتوفير الوقود.

واشار لضرورة زيادة حصة الدقيق للولاية باعتبارها ولاية معبر لولايات الغرب والشرق وتحتضن اكثر من مائة وستة وخمسين الف لاجي جنوبي بمعسكرات اللجؤ، وقال ان الاوضاع الراهنة تحتاج لبرنامج وطني يقي البلاد شر الفتن ويعزز الوحدة الوطنية.

وفي السياق دعا ممثلوا الأحزاب السياسية بولاية النيل الابيض للاسراع في وتيرة انفاذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارها واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية.

وأكدوا اجماعهم علي رؤية اقتصادية واضحة وتم تقديمها للجهاز التنفيذي من شأنها معالجة الاوضاع الاقتصادية الراهنة.