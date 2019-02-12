الصادق الهادي: مطالب الشباب المحتجين مضمنة بـ"الحوار"



قال وزير التعليم العالي، الصادق الهادي المهدي، رئيس وفد لجنة القوي السياسية لمعالجة الازمة الاقتصادية، ان كل مطالب الشباب والمحتجين مضمنة في مصفوفة الحوار الوطني عبر ٩٤٠ توصية وان الدولة تعكف علي تنفيذها بخطوات واثقة باعتبارها مخرج الازمة الراهنة.

اكد المهدي خلال اللقاء التفاكري لاعضاء حكومة النيل الابيض والقوى السياسية، ان مخرجات الحوار الوطني هي الحل الاوحد لمعالجة كافة قضايا السودان علي رأسها الاوضاع الاقتصادية والسياسية.

وقدم تنويرا عن الجهود التي تبذلها الدولة الآن لمعالجة الأزمة الاقتصادية ، واشار لاهمية انعقاد الجمعية العمومية لمراجعة توصيات الحوار الوطني للوقوف علي مستوى التنفيذ وترتيب الاولويات لما تبقي من مخرجات واطلاق منصة خاصة للشباب واشراكهم في مخرجات الحوار الوطنى.

ودعا المهدي القوى السياسية المعارضة لتحكيم صوت العقل والانضمام لوثيقة الحوار الوطني، وقال ان زيارتهم لولاية النيل الابيض هدفت لمناقشة الاوضاع الاقتصادية الراهنة والتفاكر مع القوى السياسية لمعالجة هذه الأزمة بالاضافة لتماسك الجبهة الداخلية.