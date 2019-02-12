الخرطوم تشدد علي توفر "السكر والدقيق والغاز" لمواطنيها

وقف مجلس معتمدي الخرطوم، برئاسة والي الولاية هاشم عثمان الحسين، علي سير العمل بأسواق البيع المخفض والجهود المبذولة المشتركة المتمثلة في إستقرار في السلع الأساسية التي ينشدها المواطن كالسكر والدقيق واللحوم والغاز وغيرها من السلع.

وشدد الاجتماع علي اهمية الجهود الشعبية والوطنية والشباب علي مستوي المحليات لإحداث إختراق في ملف أسواق البيع المخفضحتي يكون هنالك إستقرار في السلع الأساسية التي ينشدها المواطن.

كما أستعرض الإجتماع عدد الأسواق القائمةوالمقترحة بالمحليات والعقبات التي تواجه هذه الأسواق والعمل علي تذليلها كما بحث الإجتماع ملف النظافة حيث أمن المعتمدون علي سيرها بصورة طيبة في كل محليات الولاية والعمل علي الاستفادة من المكونات الفاعلة الموجودة كاللجان الشعبية والشباب والاستفادة من مشروع (التكتك) لنقل النفايات من الأحياء وتسريع هذه الخطوات والعمل لنقل الأنقاض بالإتفاق مع أصحاب القلابات الي المرادم والاماكن المخصصة لذلك.

كما أمن الإجتماع علي زيادة عدد التكتك بالتنسيق المشترك والعمل علي تعميم فكرة الإستفادة من التمويل الأصغر لتوفيرها مؤكدين علي أهميتها مع إستصحاب إزالة العقبات التي تواجه هذه التجربة والإستفادة القصوي منها في نقل النفايات من داخل الأحياء.

كما تطرق الإجتماع الي إيجارات المحليات ومراجعتها والعمل علي حفظ موارد المحليات والتأكد من المناطق التي تحدث فيها ندرة في المياه في فصل الصيف لمعالجتها في مختلف المحليات.

وفيما يخص تنظيم القري ووفقا لوزير التخطيط العمراني بالولاية فقد تم تجهيز الفرق والعمل جار في خمس محليات ماعدا محلية أمبدة والخرطوم والتحضير يسير بصورة طيبه لإنجاز هذا الملف.