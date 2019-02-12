تعاون "سوداني – تنزاني" في المجال السياحي والآثاري

ويأتي اللقاء الذي تم، في إطار الانفتاح على القارة الأفريقية، والتعاون المشترك في المجال الثقافي والسياحي والآثاري.
وثمنت الوزيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، معتبرة تنزانيا من الدول الرائدة في السياحة، كما وعدت بالتعاون بين البلدين.
ومن جانبه، أكد السفير التنزاني على العلاقات المتميزة بين البلدين، داعياً للتبادل الثقافي بين السودان وتنزانيا وتدعيمها بمذكرة تفاهم حتى تعم الفائدة.واعتبر كومبو السودان من الدول العظمى بأفريقيا ويزخر بإمكانات واسعة لاسيما في السياحة والآثار.
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