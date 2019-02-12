ثلاث مباريات في الدرجة الوسيطة اليوم

تقام اليوم ثلاث مباريات في الدرجة الوسيطة. بملعب كوستي عصر اليوم يلتقي المريخ مع الإتحاد مدني وينتظر أن تحظي المباراة باهتمام كبير من قبل الجماهير، وكانت اعداد غفيرة من أنصار الإتحاد قد غادرت إلي مدينة كوستي لمؤازرة الفريق كما حرص مجلس الإدارة على السفر ومرافقة البعثة لمتابعة المباراة. وفي المباراة الثانية يلتقي المتمة شندي بملعبه مع كوبر البحراوي للمتمة خمس نقاط ولكوبر 19 نقطة. فيما يستضيف ملعب ربك لقاء النهضة بسبعة نقاط بضيفه الأهلي مدني 12 نقطة. وتم تأجيل مباراة الأهلي عطبرة والنيل حلفا لتقام يوم بعد غد الخميس باستاد عطبرة.

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