البرلمان السوداني: مبادرة لسن قانون يمنع ملاحقة "الرؤساء" بعد تنحيهم

يعتزم نواب في البرلمان السوداني، الدفع بمبادرة لسن مشروع قانون وطني، يمنع الملاحقة القضائية لرؤساء الجمهورية، بعد تنحيهم عن السلطة، على المستوى الداخلي والخارجي.

ونقلت تقارير صحافية، عن النائب البرلماني المستقل، خليل محمد صادق، قوله، أن مشروع القانون الذي بصدد تشريعه، "عدم التعرض للرؤساء بعد انتهاء فترة عملهم، وتركهم للمنصب، وفي حال وجود جرائم محددة وواضحة يمكن مساءلتهم أمام القضاء الوطني بصورة تحفظ مكانتهم ولا تعرض لاذلال".

وقال البرلماني أن توفير الحماية للرؤساء السابقين في القوانين الوطنية يشجع على عدم التمسك بالسلطة ويضمن علمية الانتقال السلمي للحكم في السودان.

وفي المقابل دعا الصادق، إلى وقف الاجراءات التي يقودها البرلمان لتعديل الدستور لمنح الرئيس عمر البشير حق الترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2020.

وارجع ذلك الى تطورات الأوضاع في الشارع السوداني، وان الحكمة تقتضي عدم تعديل الدستور وتكوين حكومة انتقالية تعقبها انتخابات حرة ونزيه لضمان خروج البلاد من الاوضاع الراهنة