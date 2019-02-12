فتاة تزوج نفسها بالتلفون والمفاجأة..

دونت إحدى الأسر المعروفة بلاغاً باختفاء ابنتهم في ظروف غامضة وبعد تدوين البلاغ قامت الشرطة بمتابعة المكالمات التلفونية وبالاستعانة بشركة الاتصالات تمكنت من خلالها الشرطة من العثور عليه مع إحدى المتهمين .

وبإخضاعه للتحري وبحسب صحيفة الدار، أتضح بان الفتاة تزوجت من الشاب عبر التلفون وأعتبرا ذلك زواجاً لتقوم الشرطة باستدعاء أسرتها وتسليمهم ابنتهم المختفية وطي ملف اختفائها بعد أن أبدت الفتاة والشاب أسفهما على ما حدث بزواجهما بالتلفون ودون الرجوع إلى أسرتيهما .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)