كشف النائب المستقل في البرلمان، الفريق خليل محمد الصادق، عن اتجاههم للدفع بمبادرة تشريعية لسن قانون وطني يمنع ملاحقة “رؤساء الجمهورية” بعد تنحيهم عن السلطة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي حفظاً لهيبتهم ورمزيتهم القيادية .
وقال خليل في تصريح خاص إنه لا ينبغي التعرض للرؤساء بعد انتهاء فترة عملهم وتركهم للمنصب قضائياً وغيره، مضيفاً “لذلك سيركز مشروع القانون الذي هم بصدد تشريعه على عدم ملاحقة أي رئيس جمهورية داخلياً وخارجياً، وفي حال وجود جرائم محددة وواضحة يمكن مساءلتهم أمام القضاء الوطني بصورة تحفظ مكانتهم ولا تعرضهم لإذلال” .
واعتبر البرلماني وبحسب صحيفة الأخبار، أن توفير الحماية للرؤساء السابقين في القوانين الوطنية يشجع على عدم التمسك بالسلطة ويضمن عملية الانتقال السلمي للحكم في السودان، وفي السياق ورأى أن الحكمة تقتضي عدم المضي في تعديل الدستور وتكوين حكومة إنتقالية تعقبها انتخابات حرة ونزيهة لضمان خروج البلد من هذا النفق المظلم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اتجاه برلماني لسن تشريع يمنع ملاحقة “الرؤساء” بعد التنحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.