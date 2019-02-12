البشير : حرية التعبير مكفولة وتصدينا للمظاهرات (قانوني)

قال رئيس الجمهورية، عمر البشير، إن السودان يستعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2020م يتوقع أن تشهد مشاركة كبيرة من جانب الأحزاب السياسية بعد تحقيق السلام في كافة ربوع البلاد.

وقال البشير لدى مخاطبته، أمس الجلسة المغلقة للقمة العادية للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا التي ناقشت قضايا المناخ والمراجعة الإفريقية للنظراء والحوكمة والأوضاع في ليبيا وإصلاح الاتحاد الأفريقي، قال إن المرأة تشارك بصورة فعالة في مرافق السلطة حيث بلغت نسبة تمثيلها في المجالس التشريعية 30% وفقاً للدستور إضافة إلى مشاركتها في الجهازين القضائي والتنفيذي.

وأوضح أنه تم فصل ديوان النائب العام عن وزارة العدل وذلك سعياً لترسيخ مبادئ الحكم الراشد ونشر العدالة وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وترقية الأداء. وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد أشار البشير إلى إنشاء وحدة مكافحة الفساد في 30 يوليو 2018 لتكون تجربة سودانية وأفريقية خالصة ورائدة ربما تستحسنها دولنا ذات الظروف المماثلة بحسب صحيفة مصادر. وأكد الرئيس البشير أن الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير (كما شاهدتم خلال الأيام الماضية حيث تعاملت قوات حفظ الأمن مع هذه الممارسة وفقاً للقانون مع تشكيل لجأن التحقيق في المخالفات المعزولة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)