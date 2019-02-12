استجواب ضابط وزوجته في قضية مخدرات

أغلقت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي إسماعيل إدريس أمس الإثنين ،ملف اتهام ضابط وزوجته و”5″ آخرين بترويج المخدرات ، ضبط بحوزتهم براميل معبأة بالحشيش داخل شقة .

بمنطقة جبرة بالخرطوم ،وحددت المحكمة جلسة لاحقة لاستجواب المتهمين ،وفي الوقت ذاته أعادت المحمة مناقشة المتحري حول مستندات اتهام تخص المتهمين .

موضحاً أن المستندات عبارة عن عقد لإيجارالشقة ما عدا الشقة التي ضبط بداخلهاالمعروضات وإيصال مالي بقيمة إيجار الشقة من قبل المتهم الأول والسادس لمدة “5” أيام .

لافتاً إلى أن تاريخ إيجار الشقة كان قبل عام من تاريخ البلاغ ، موضحاً أنه من خلال المواجهة التي تمت بين المتهم الخامس وشاهد الاتهام ” الغفير” تبين أن المتهم الخامس دفع له مبلغ ألف جنيه مقابل استئجار الشقة مكان معروضات البلاغ ،كما أنه استلم مفاتيح الشقة ولم يسترجعه له .

وتتلخص وقائع البلاغ في ان معلومة وردت للسلطات بأن هنالك شباباً من ولاية البحر الحمر يروجون للمخدرات داخل شقة بمنطقة جبرة بالخرطوم ،وهم يستقلون شقتين لذلك ، فتم رصدومراقبة العمارة ، وبعد التأكد من المعلومة تحرك فريق من الشرطة إلى مداهمة الشقة ، وبأمر تفتيش صادر من النيابة طرق أفراد الشرطة باب الشقة وحضر لهم المتهم الرابع وأخبرهم بأنه نظامي تابع لإحدى القوات النظامية ثم الذهاب لتفتيش الشقة الثانية .

بحسب صحيفة آخرلحظة تم توقيف خمسة متهمين وضيط بداخل الشقة الثانية “1.700” رأس حشيش مخبأة داخل براميل ومبلغ مالي “193” ألف جنيه وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة ودون في مواجهتهم بلاغ تحت نص المادة “6ا أ” من قانون مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية الترويج .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)