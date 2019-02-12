شعبة الصادر: الحكومة تتستر على شركتين تهربان الذهب

اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم محمد أحمد جهات حكومية بالتستر على شركتين عامتين تعملان في الذهب. ورأي رئيس الشعبة أن تلك الشركات مهددة لقطاع المصدرين وتسببت في التهريب رغم معرفة كل الجهات المختصة على حد قوله. وقال حسب صحيفة الإنتباهة أمس، إن الشركتين محميتان وتتمتعان بغطاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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