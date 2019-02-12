الحكومة تنفي مزاعم اغتصاب فتيات قرب (تابت)

أكدت الحكومة عدم صحة المزاعم بشأن حدوث عمليات اغتصاب جديدة لعدد من الفتيات بالقرب من منطقة (تابت) بولاية شمال دارفور، وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء الماضي شائعات حول مزاعم اغتصاب ست فتيات وثلاث صبايا في معسكر زمزم جنوب الفاشر على أيدي مجهولين عندما خرجن لجلب القش في منطقة أم هشابة بالقرب من منطقة تابت.

وفي المقابل نشرت الحركات المسلحة بيانات تزعم من خلالها وقوع عمليات اغتصاب لفتيات من معسكر زمزم.

وجزم والي شمال دارفور الشريف محمد عباد حسب صحيفة الإنتباهة أمس، أن حكومته وأجهزتها لم ترصد أية عمليات اغتصاب في كافة محليات الولاية، وأضاف قائلاً: (لم يتم تدوين أي بلاغ في دفاتر الشرطة بهذا الخصوص)، ونبه إلى أنهم يتعاملون فقط وفقاً للإجراءات القانونية بالرجوع إلى الأجهزة الرسمية. وحول ما إذا كان قد طرح الوفد الأممي الذي زار الولاية أخيراً أسئلة بشأن مزاعم الاغتصاب، ذكر الشريف أن الوفد الأممي استفسر حول كثير من القضايا وتلقى الإجابات إلا أن مزاعم الاغتصاب لم تكن من بينها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)