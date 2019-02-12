وافق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على إعفاء المدافع محمد مرواني، من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، في اللقاء الودي ضد نظيره التونسي.
وجاء هذا القرار من أجل السماح للاعب، بالسفر مع فريقه مولودية الجزائر، ظهر اليوم إلى السودان، لمواجهة المريخ في إياب ربع نهائي كأس زايد، للأندية العربية الأبطال، السبت المقبل.
وكان مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، والمدير الرياضي، كمال قاسي السعيد، قد تطلعا لضم مرواني لرحلة السودان، في ظل الغيابات العديدة التي تشهدها التشكيلة.
وكان المولودية قد تعادل سلبيًا مع المريخ، خلال مباراة الذهاب بالجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر تغادر بعثة مولودية الجزائر ظهر اليوم الى العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادا لمواجهة المريخ، يوم السبت المقبل، في إياب ا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.