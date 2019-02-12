مدرب المولودية: نطمح لمفاجأة المريخ بأمدرمان

تغادر بعثة مولودية الجزائر ظهر اليوم الى العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادا لمواجهة المريخ، يوم السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد.
إدارة المولودية أوضحت في تصريحات لموقع كوورة جزائرية أن التنقل إلى الخرطوم سيكون في رحلة طيران عادية، بداية من الساعة 12 ظهرا، إلى العاصمة المصرية القاهرة، ومنها إلى الخرطوم.
وقرر الجهاز الفني السفر مبكرا للسودان، للتعوّد على الأجواء هناك، في ظل الحرارة المرتفعة.
مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، أكد أنه يسعى للعودة بنتيجة إيجابية وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.
وشدد المدرب في تصريحات صحفية على أن نتيجة التعادل في لقاء الذهاب لا تخدم فريقه، لكنهم متمسكون بالأمل حتى النهاية.
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