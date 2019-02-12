امتدح التونسي رمزي العرفاوي المدرب العام للمريخ التجربة الودية التي خاضها فريقه أمام فريق الشباب أمس. وقال العرفاوي انهم حرصوا من خلالها على تجهيز عدد من اللاعبين العائدين من الاصابة مثل سيف تيري وبكري المدينة. وذكر العرفاوي أن فريقه وصل لنسبة 80% من الجاهزية البدنية والفنية لمواجهة مولودية الجزائر السبت المقبل في اياب ربع نهائي كأس زايد. وأبان العرفاوي أن فريقه تبقت أمامه ثلاثة تدريبات سيكثفون خلالها البرنامج التدريبي وحتى يكون الفريق في كامل جاهزيته البدنية والفنية عند مواجهة المولودية حتى يتمكن من التفوق على منافسه الجزائري وخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس زايد.

كانت هذه تفاصيل خبر العرفاوي: وصلنا لنسبة 80% من الجاهزية للقاء المولودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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