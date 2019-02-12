ناكانا الزامبي يسعى للحفاظ على رقمه القياسي امام الهلال

يسعى ناكانا الزامبي للحفاظ على رقم القياسي بعدم الخسارة في 56 مباراة على التوالي على ملعبه في البطولات الافريقية المختلفة.
وذكرت صحيفة ديلي نيشن الزامبية ان ناكانا لم يخسر على ملعبه منذ آخر مباراة خاضها عام 1990 في نهائي دوري ابطال افريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري حيث لعب ناكانا 56 مباراة في البطولات الافريقية المختلفة انتصر في 40 مباراة وتعادل في 16 مباراة.
يذكر ان ناكانا يستضيف الهلال غداً الاربعاء على ملعبه بمدينة كيتوي في الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية حيث يخوض ناكانا المباراة بدون رصيد بعد خسارته في الجولة الاولى امام مواطنه زيسكو بهدفين نظيفين.
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