"جوجل" تختبر تقنية الواقع المعزز بخدمة "Google Map"

تختبر شركة "جوجل" تقنية الواقع المعزز في خدمة الخرائط التابعة لها Google Map، وستتيح للمستخدمين الحصول على مؤشرات للوجهات بتقنية الواقع المعزز وباستخدام الكاميرا الخلفية للهاتف.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، فقد أعلنت جوجل في وقت سابق عن دمج تقنية الواقع المعزز في خرائط جوجل خلال مؤتمر المطورين Google I/O السابق، إذ تأتي هذه الميزة لدعم المستخدم في التنقل والبحث عن الوجهات عند السير فى مواقع جديدة وذلك عن طريق تقنية الواقع المعزز التي تستخدم الكاميرة الخلفية للهاتف لتوضيح المؤشرات على الطريق.

ومن المنتظر أن يعمل تطبيق الخرائط على تحديد موقع المستخدم بشكل دقيق ومن ثم توجيه المستخدم بمؤشرات على الشاشة للواجهة المراد الوصول إليها، حيث بدأت بالفعل جوجل فى اختبار الميزة الجديدة بواسطة بعض المرشدين، ومن المنتظر أيضا أن تأتي الميزة فى التطبيق من خلال زر مخصص يعمل على تنشيط التقنية لتوجيه المستخدم مباشرة إلى وجهته بتقنية الواقع المعزز، كما تدعم الميزة أيضاً عرض مشهد للمواقع في الوقت الفعلى، كما سيكون على المستخدم تحريك الكاميرة لتحديد موقعه بدقة أكبر.

إلا أن جوجل أشارت إلى أن هذه الميزة لا يمكن أن يتم استخدامها أثناء القيادة، حيث يتطلب تحريك الهاتف بشكل مستمر في الموقع المحدد لتوجيه المستخدم، كما تنفصل ميزة التوجيه بالواقع المعزز عند وضع الهاتف، لذا تشكل صعوبة على المستخدم أثناء القيادة.