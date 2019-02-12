الخرطوم تستعد لتوزيع (٥) الف وحدة بـ"السكن الشعبي"

اعلن صندوق الإسكان بالخرطوم عن بدء استلام عدد ٥ الف وحدة سكنية بعد النظر فيها سيعلن فتح باب التقديم للسكن الشعبى خلال الفترة القادمة، واقر بوجود اكبر تحدى خلال المرحلة القادمة السكن الشعبى الراسى.

وأشار مدير بالولاية الخرطوم، خلواتى الشريف، إلى تحديات بقاء المتعاملين فى سوق العقارات تتمثل فى تذبذب سعر الصرف مقابل النقد الاجنبى بجانب زيادة ارتفاع تكالف التمويل، وان القانون لا يسجل الشقق بمساحة اقل من ١٢٠ متر والقطعة السكنية اقل من ٢٠٠متر.

واكد خلواتى دعم الدولة للاراضى، وان الصندوق يوفر كافة الخدمات الاخرى وقال ان السكن حق من حقوق الانسان كفلتها الاتفاقيات الدولية ،مقر بوجود اشكاليات تجاه الدعم الدولى الإسكان.

وكشف عن وجود بعض التحديات التي تواجه الصندوق لافتا أن الإسكان يمول عبر تمويل منح بجانب المصارف وبيوتات التمويل العالمية وعبر البنوك التجارية ، وطالب الدولة بايجاد دعم فني .

وأوضح أهداف قيام الصندوق بتوفير السكن لمحدودى الدخل ومحاربة العشوائيات وتمكين الفقراء من السكن، مؤكدا أن الدولة لا تأخذ أي عائد من عائدات الصندوق بجانب محاربة العشوائيات.

واعتبر ارتفاع الدولار مهدد للبناء العقاري، وقال الدولة دعمتنا بقرار انشاء مشروعات القطاع الشعبي.وأكد الخلواتي تشيد أكثر من 90 الف منزل بجانب 5 الف شقة جديدة ، وقال إن الإسكان احدي ضروريات الحياة ومحرك للقطاعات الاخري.