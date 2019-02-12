اتفاق لـ(توطين العلاج بالداخل) بين المغتربين والصحة

اتفقت وزارة الصحة وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج على التنسيق المشترك لوضع برامج عملية للاستفادة من برنامج المعرفة الذي يتبناه وينفذه لبجهاز المغتربين، بجانب مبادرة وزارة الصحة الخاصة بـ(توطين العلاج بالداخل) وتطوير الحقل الطبي بالبلاد بما يسهم تأسيس البني التحتية الصحية العلاجية والتشخيصية.

وبحثت وزيرة الدولة بوزراة الصحة، خلال لقاء، مع الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير عصام عوض متولي، السبل الكفيلة بمشاركة الكيانات الطبية السودانية بالخارج في الانشطة الطبية بالداخل.

كما ناقش اللقاء كيفية سد حاجة بعض المرافق الصحية والمستشفيات لبعض الاجهزة العلاجية والتشخيصية واجراء العمليات النادرة والدقيقة بالداخل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل القوميسيون الطبي باعداد القوائم بالحالات التي تحتاج الى اجراء تلك العمليات .

واكدت الكارب ان الحاجة ماسة لاعادة تأهيل البني التحتية الصحية بالبلاد، مع اتاحة الفرص وفتح المجال للقطاع الخاص الطبي لانشاء وتأسيس مستشفيات متخصصة، بالاستفادة من الامكانيات والعلاقات المعرفية للاطباء السودانيين بالخارج وكياناتهم المختلفة.

وتعهدت بان تقدم الوزارة العون اللازم لاعادة تدوير فكرة انشاء المستشفى التخصصي .

وابدى متولي استعداد الجهاز لتلبية كافة احتياجات الوزارة والقطاع الطبي والصحي بالبلاد بالتنسيق والتواصل مع المجموعات والكيانات الطبية السودانية بالخارج وتفعيل انشطة تلك الكيانات ومشاركاتها عبر القوافل الطبية بالداخل.

وكشف النقاب عن فكرة سابقة لانشاء مستشفى تخصصي عبر واحدة من الكيانات الطبية السودانية بالخارج غير ان عوامل متعددة ادت الى تعثرها.