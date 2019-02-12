ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ : ﺫﻫﺒﺖ ﻣﺘﺨﻔﻴﺔ ﻟﻌﺰﺍﺀ ﺃﺳﺮ ﻗﺘﻠﻰ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ

اﻃﻠﻘﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ‏( ﺍﻷﺻﻞ ‏) ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺪﺍﺀ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﻗﻮﺵ ‏) ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﺗﺰﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻫﺎﺑﻬﺎ ‏( ﻣﺘﺨﻔﻴﺔ ‏) ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻟﻜﻞ ﻗﺘﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ . ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭﻋﻲ ‏( ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ‏) ، ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻌﻠﻢ ‏( ﺧﺸﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ‏) ﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ .

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ‏( ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﺃﻣﺔ ‏) ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : ” ﻧﺤﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻧﺬﻫﺐ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺩﻱ ﺿﺎﻗﺖ ﺑﻴﻨﺎ ﻻﻧﺠﺪ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻧﺬﻫﺐ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻻﺳﺘﺠﺪﺍﺀ ﻣﺪﺭﺍﺋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ .” ﻭﻗﻄﻌﺖ ﺑﺄﻥ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﺔ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ

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