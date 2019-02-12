البشير: الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير وفقا للقانون

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن السودان يستعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2020، متوقعا أن تشهد مشاركة كبيرة من جانب الأحزاب السياسية بعد تحقيق السلام في كل أنحاء البلاد.

وأضاف البشير في كلمة ألقاها في الجلسة المغلقة للقمة العادية للاتحاد الإفريقي، التي تحتضنها أديس أبابا، "أن المرأة السودانية تشارك بصورة فعالة في كافة مرافق السلطة"، مشيرا إلى نسبة تمثيلها في المجالس التشريعية 30% وفقا للدستور، إضافة إلى مشاركتها في الجهازين القضائي والتنفيذي.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أشار الرئيس السوداني إلى إنشاء وحدة مكافحة الفساد في 30 يوليو 2018، مؤكدا أن الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير وفقا للقانون.

وفي مجال الصحافة، أوضح البشير أن القوانين نصت على إنشاء المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لمتابعة أداء الصحف وفقا للقانون، و"التنسيق مع أهل المهنة، مما ضاعف من عدد الصحف اليومية في بلادنا".