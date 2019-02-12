الرئيس ينزعج من موقف الإسلاميين

كثيرون من الاسلاميين حاولوا الإسهام في اصلاح الوضع الحالي من موقع الناصح المشفق وهم بعيدون عن موقع القرار والتأثير وليس لهم ارتباط مباشر بالحكومة في اي مستوى من مستوياتها سواء كانوا في يوم جزءا منها أو فقط كانوا من مؤيديها ولهؤلاء واولئك مبادرات ونصائح لو اخذتها الحكومة مأخذ الجد لما وصلت الأوضاع الي ماهي عليه الآن ، ومن أمثال هؤلاء البروفيسور عبد الرحيم علي والبروفيسور حسن مكي وغيرهما.

آخرون كانوا ومازالوا علي ارتباط بالحكومة وحزبها الحاكم لكنهم لم يتحدثوا مطلقا في هذه الخمسين يوما التي شهدت الاحتجاجات الحالية وآثر هؤلاء الصمت تقديرا منهم لما يمكن أن تسببه كلماتهم من حرج لهم سواء على المستوى الشخصي أو التنظيمي واحتمال انعكاس آراؤهم سلبا على مجريات الأوضاع الحالية وفي هؤلاء من احتفظ بمركزه الذي يشغله وسكت وفيهم من ابتعد قليلا أو كان أصلا مبتعد وايضا سكت وجميعهم يختلف الناس في فهم دوافع سكوتهم ومن أمثالهم الدكتور أمين حسن عمر والدكتور عوض الجاز والدكتور عبد الحليم المتعافي والدكتور قطبي المهدي وغيرهم كثير.

صنف ثالث كان حادا على الحكومة لايخفي رؤيته بضرورة ذهاب الرئيس وحزبه وان هذا فقط سبيل الحل وهؤلاء كتبوا ومازالوا يكتبون بأن اس البلاء وسبب تردي الأوضاع في البلد هو الحزب الحاكم والرئيس البشير ومن أبرز هؤلاء الذين تضج وسائل الإعلام المختلفة بكتاباتهم الدكتور التجاني عبد القادر حامد الذي راي في الرئيس تجسيدا للفشل وان استمراره سيضيع الوطن وحكم بأنه لايمثل القائد المؤسس ولايتمتع بموهبة ولم يقدم مايشفع له في البقاء الى الان ناهيك عن الاستمرار الي وقت قادم ، ومنهم الدكتور عبد الوهاب الافندي الذي راي في الحكومة وحزبها تشويها للدين وأنهم كداعش في هذا الباب داعيا إياهم الى التنحي الفوري وعدم انتظار يوم واحد وفوق ذلك عليهم بالتوبة والاستغفار لعل الله تعالى يخفف عنهم ، ومنهم الدكتور اليسع عبد القادر .