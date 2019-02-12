الرئاسة تغلق الباب أمام دعوات تشكيل حكومة انتقالية

أوصد مسؤول في مؤسسة الرئاسة بالسودان، يوم الاثنين، الباب بالكلية أمام دعوات تشكيل حكومة انتقالية تتولى زمام الأمور بالبلاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فيصل حسن إبراهيم، “ليست هناك حكومة انتقالية، والتغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات والتخريب وتنفيذ الأجندة الخارجية”.

وتقدمت مجموعة شخصيات وطنية باسم “مجموعة الــ 52” بمقترح ينادي بحل حالة الاختناق السياسي الحالية بتشكيل حكومة انتقالية قوامها كفاءات وطنية لإدارة البلاد خلال الأربع سنوات المقبلة.

وطالب فيصل في لقاء جماهيري بمنطقة “فوربرنقا” بولاية غرب دارفور، القوى السياسية بالتهيؤ لانتخابات 2020.

وأضاف: “الشعب السوداني هو الذي يقرر من يحكمه عبر الانتخابات في 2020”.

وتشهد المدن السودانية تحركات احتجاجية تنادي برحيل النظام قاربت على الشهرين، بقيادة “تجمع المهنيين السودانيين” وهو كيان نقابي محسوب على المعارضة.