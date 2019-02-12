أبرز عناوين الصحف السياسية المطبوعة اليوم الثلاثاء 12 فبراير

نستعرض لكم عبر اخبار الخليج 365 365 أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019م.

صحيفة الدار

وكيل نيابة يدلي بشهادته في قضية مقتل آمنة الشريف

المتهمة: وجدت المرحومة ميتة ولم أخنقها

الصحة تنفي شائعات وجود (300) جثة بمشرحة المستشفى الأكاديمية

فتاة تزوج نفسها بالتلفون والمفاجأة

المحكمة تطلق سراح الصيدلي المتهم بقتل طفل بطلق ناري

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس واللغة الإنجليزية

الأخبار

اتجاه برلماني لسن تشريع يمنع ملاحقة”الرؤساء” بعد التنحي

تشكيل قوات مشتركة سودانية إثيوبية لحماية الحدود

أرو يكشف قصة شعار”حرية سلام وعدالة والوحدة خيار الشعب”

ربط الخرطوم والقاهرة بـ”600″ كيلو متر من السكك الحديدية

البشير: نستعد لانتخابات تشهد أوسع مشاركة في 2020م

الصحة تنفي وجود”300″ جثة بمشرحة الأكاديمي

أخبار اليوم

مساعد الرئيس: التغيير لا يتم بالتظاهرات والشعب يقرر من يحكمه في انتخابات 2020

توضيحات رسمية حول ما تردد بوسائل التواصل الاجتماعي عن وجود”300″ جثة بمشرحة الأكاديمي

قطر تطالب بشطب السودان من قائمة الإرهاب

منصور بن زايد يلتقي محافظ البنك المركزي السوداني

الصيحة

الجيش: منحازون لأمن الوطن

الوطني: لا حكومة انتقالية

لجنة الدفاع بالبرلمان تدعو القوات النظامية للاقتداء بـ”الدعم السريع”

توقيف عصابة ابتزاز تدير نشاطها من مطار الخرطوم

النفط تطالب بالتسجيل لـ”كرت الوقود” في جميع الولايات

صحيفة الوطن:

المؤتمر الوطني: لا مجال لحكومة انتقالية

السجن و الغرامة لمدانين بالتحريض على التظاهر

وفود برلمانية تتفقد أوضاع حقوق الإنسان بالسجون

ربط الخرطوم والقاهرة بخط السكك الحديدية بطول “600” كلم

التيار

تنوير بالجيش من رتبة النقيب حتى الملازم

انخفاض معدل التضخم إلى”43.45%

الأرصاد تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة

الوطني: لا اتجاه لحكومة انتقالية

“زين” تدون بلاغ إشانة السمعة في مواجهة رئيس منظمة الشفافية

غرفة البصات تلوّح بخطوات تصعيدية وتخاطب القصر

المجهر السياسي

“البشير”: الشعب السوداني يمارس حقه في التعبير وانتخابات 2020 ستشهد مشاركة واسعة

وزارة الصحة: لا وجود لـ”300″ جثة بمشرحة الأكاديمي وسعتها لا تتجاوز”26″

القوات المسلحة: منحازون لأمن الوطن وسلامة المواطنين

الحكومة والأمم المتحدة يبحثان الاستعدادات لانسحاب يوناميد من دارفور

السوداني

الرئيس: الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير

محكمة بحرينية تبدأ محامكمة سوداني بتهمة الإساءة للبشير

“المالية” تسلم المطاحن عملات حرة لاستيراد القمح

انخفاض معدل التضخم في يناير

النفط تطالب أصحاب المركبات بالتسجيل في محطات الوقود

الانتباهة

شعبة الصادر: الحكومة تتستر على شركتين تهربان الذهب

“الشعبي”: على الحاج لم يهرب..مواطن يكسب حكمًا ضد”الداخلية” وحكومة ولاية

الجزولي دفع الله: تجمع المهنيين لا يمثل الشعب السوداني

نائبة رئيس البرلمان: ذهبت متخفية لعزاء أسر قتلى المظاهرات