شراكة اقتصادية بين حكومة الجزيرة والبركة للتأمين

مدني: ياسر جدو

دعا والي ولاية الجزيرة د. محمد طاهر إيلا ، إلى ضرورة رفع جهود الوعي التأميني وتدريب الوكلاء والمنتجين، معلناً عن جاهزية الأجهزة الإعلامية بالولاية وتسخيرها لبرامج التثقيف التأميني، وقال أمس لدى لقائه، وفد شركة البركة للتأمين، إن للتأمين دوراً متعاظماً في التنمية، مؤكداً دور وجهود البركة في المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في أنشطة السلامة المرورية بالولاية .

وقال مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بالشركة عثمان أبوبكر إن اللقاء تناول أوجه التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات بين الولاية والشركة، لأن حكومة الولاية لديها توجه نحو إقامة أنشطة ومشروعات اقتصادية.

ويذكر أن شركة البركة للتأمين شاركت مؤخراًً بجناح متميز في المعرض التجاري بمدينة ود مدني.