أثار المطرب الشاب “طه سليمان” غضب وسخط الكثيرين، بسبب ظهوره داخل سرادق عزاء الفنان الراحل “علي إبراهيم اللحو” بلبسة غريبة الشكل قريبة لحد ما من شكل الجلابية ولكنها شفافة ولها (قمبور) مثل طرطور الأراجوز . ولبسة “طه” بغرابتها في هذه المناسبة وجد العديد من الانتقادات والسخط، أحد الإعلاميين الكبار علق على هذا الظهور الغريب لـ”طه سليمان” بقوله وبحسب صحيفة المجهر: (هذا المطرب يصر على ألإطلاله بالتقليعات الغريبة في الغناء والأزياء في أي زمان وأي مكان) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر “طه سليمان” يثير غضب الكثيرين بظهوره بلبسة غريبة داخل سرادق عزاء الفنان “علي اللحو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.