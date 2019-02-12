الجراد (المشوي) مذاق لذيذ وعلاج لمضاعفات الضغط والسكري

يجد الكثيرون في تناول “الجراد المشوي” مذاقاً لذيذاً وشهياً وله محبون من مختلف الأعمار، يتدافعون صوب محل البائع توفيق هارون الشهير بالسوق الشعبي أم درمان لشراء “الجراد”. كما أنه يعد أحد العلاجات البلدية التي تلعب دوراً مهماً في تخفيف مضاعفات أمراض القلب والسكري، ويتميز بمذاق وطعم لذيذ ،بحسب توفيق يستجلب “شارلي” وهو اسم الدلع للجراد لدى غالبية زبائن توفيق من أبناء العاصمة، يستجلب من الخلاء ومناطق الزراعة في ولايتي جنوب كردفان وبعض مناطق دارفور، حيث يتخصص بعض الناس هناك في اصطياده بالقرب من الحقول الزراعية، خاصة عند بداية فصل الخريف، وهي الفترة التي يتكاثر فيها الجراد بكثافة وبعد أن يتمكنوا من جمع كميات كبيرة يشرعون مباشرة في غسلها وتنظيفها والتخلص من الأجزاء غير المرغوب فيها، ومن ثم تتم عملية الشواء والتحمير في “حلة” كبيرة بإضافة القليل من الماء والملح دون أي بهارات أو مؤثرات أخرى، فالجراد بطبيعته طعمه جميل ولا يحتاج لهذه الأشياء.

ويصل سعر جوال الجراد من هناك إلى (1400) جنيه في حالة الوفرة، و(1700) جنيه في حالة الندرة بين شهري مارس ومايو. لتوفيق زبائن كُثر يأتون إليه من مناطق متفرقة بالعاصمة، ولا يقتصر الإقبال على السودانيين فقط، فله زبائن معتمدون من السوريين والباكستانيين، وتتفاوت أعمارهم صغاراً وكباراً وشباباً لكن أغلبهم من كبار السن. يقول محدثنا حسب صحيفة التيار إن أسعار “شارلي” معقولة وفي متناول الجميع، حيث تتراوح بين 10 جنيهات للملوة الصغيرة، و20 جنيهاً للمتوسطة، و60 جنيهاً للكبيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)