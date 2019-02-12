رجل أعمال :مبادرة “إيداع ” فشلت وتفرق أصحابها

حرض رجل أعمال معروف بعدم إيداع أي أموال في البنوك ،وقال أنا شخصياً من الذين توطوا في مبادرة الإيداع بأكثر من “7” مليارات.
وأضاف حتى الآن لم يتحصل عليها ، وكان قد أطلق البنك المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف واتحادات الغرف التجارية وأصحاب العمل،مبادرة “إيداع” .
وتنص على إيداع رجال الأعمال لأموالهم بالمصارف ، على أن تلتزم المصارف بتوفوها عند الطلب وقال رجل اعمال بحسب صحيفة آخر لحظة إن المبادرة فشلت فشلاً ذريعاً وتفرق أصحابها و”مافي زول شغال بيها ” .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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